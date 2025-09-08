В тестировании онлайн-голосования приняли участие более 162 тысяч россиян

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами прошло на федеральной платформе с 3 по 4 сентября; в нем приняли участие более 162 тысяч избирателей, сообщили в Центризбиркоме.

"На федеральной платформе vybory.gov.ru успешно прошло тестирование ДЭГ. Оно было доступно избирателям по местному времени региона с 8:00 3 сентября до 20:00 4 сентября 2025 года. В тестировании приняли участие 162 200 избирателей, ранее подавших заявления на участие в дистанционном электронном голосовании", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦИК в понедельник.

В Ростовской области в тестировании поучаствовали 36 635 человек; Свердловской области - 22 384, в Белгородской - 14. 596.

Тестирование проведено в рамках пятой общесистемной тренировки по использованию ГАС "Выборы" 2.0 и в целях оценки работоспособности программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, добавили в комиссии.

Тренировка охватывала все этапы ДЭГ, в том числе: генерацию ключей зашифрования и расшифрования; разделение ключа расшифрования; сборку ключа расшифрования.

В единый день голосования 14 сентября на федеральной платформе ДЭГ смогут проголосовать избиратели 24 регионов.