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Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Удмуртия стала 24-м регионом России, где на выборах в сентябре текущего года будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе; такое решение принято на заседании ЦИК РФ.

"Избирательная комиссия Удмуртской Республики обратилась в ЦИК России (с запросом) разрешить дистанционное электронное голосование в республике в ходе Единого дня голосования 2025 года", - сказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко на заседании комиссии в среду.

В ходе заседания члены Центризбиркома России согласовали проведение в Удмуртии ДЭГ на отдельных выборах: дополнительных выборах депутатов республиканского Государственного Совета, а также на выборах депутатов городских дум Ижевска и Можги.

"В общей сложности возможность проголосовать (онлайн - ИФ) будут иметь более 47% избирателей республики", - отметил Шевченко на заседании комиссии.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что в 23 регионах России на выборах различного уровня в сентябре будет применяться ДЭГ, потенциально проголосовать онлайн смогут более 17 млн избирателей.

В сентябре текущего года пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 регионов РФ.

ЦИК Удмуртия
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