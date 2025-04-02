Памфилова уверена, что бумажное голосование останется еще надолго

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заверила, что применение бумажных бюллетеней останется основным при проведении голосования в России еще долго.

"ЦИК России точно так же, как подавляющее большинство наших коллег в регионах, полагает, что традиционное голосование посредством бумажных бюллетеней как было, так и является базовым, основным. Оно было, есть и, я уверена, что еще на достаточно долгосрочную перспективу оно будет. И никто не собирается его отменять", - сказала она на заседании ЦИК.

"Спекуляции по поводу массового тотального электронного голосования взамен традиционного остается лишь спекуляцией. На основе внесения этой поправки пытаются взбудоражить совершенно на пустом месте людей, никто не отменяет голосование бумажными бюллетенями", - подчеркнула она.

Она напомнила, что с 2005 года согласно п. 15 ст. 64 (порядок голосования) федерального закона о выборах и референдумах "при проведении выборов, референдума вместо голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование". По ее словам, эта норма тормозит процесс развития более современных форм голосования.

Глава ЦИК напомнила, что в свое время в 15 регионах применялись КЭГи - комплексы электронного голосования. По ее словам, "ситуация изменилась, и в основном это касается Москвы, где появились КЭГи нового образца, возникла определенная коллизия".

"В соответствии с ныне действующей нормой Москва, например, на прошедших выборах могла полностью отказаться от применения бумажных бюллетеней, и никто не мог бы их обвинить в нарушении федерального закона. Но в связи с запросом ряда избирателей они пошли в интересах избирателей, попытались найти возможность предоставить возможность тем избирателям, которые хотят, проголосовать бумажными бюллетенями", - сказала Памфилова.

Она добавила, что, тем не менее, "коллизия остается" и "возникла необходимость снять запрет" на одновременное применение КЭГов (в новом варианте они называются терминалами электронного голосования, то ест ТЭГами) и бумажных бюллетеней.

Глава ЦИК посетовала, что некоторые депутаты не различают дистанционное электронное голосование (то есть онлайн-голосование) и электронное голосование, которое проводится на специальных терминалах (комплексах) непосредственно на избирательном участке.

Памфилова заметила, что новые комплексы электронного голосования пока есть только в Москве, а "старые давно списали". Но, подчеркивает она, если у того или иного региона возникнет какая-то возможность применить новые по аналогии с Москвой комплексы электронного голосования, "то масштабного массового оснащения почти 100 тысяч участков (у нас 96 тысяч участков) в ближайшей перспективе пяти, наверное, даже 10 лет не просматривается".

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин заявил, что "то, что произошло (на выборах - ИФ) в Москве как раз и показывает, что голосование бумажными бюллетенями превращается в исключение из правила: для того, чтобы получить бумажный бюллетень нужно прилагать гигантские усилия". "Эта идеология заложена в некоторые нормы законопроекта, там много и других вещей. Закон в совокупности действует, и когда были (старые - ИФ) КЭГи, то у них совершенно другое было содержание по сравнению с теми ТЭГами (терминалами электронного голосования - ИФ), которые были применены в Москве", - сказал он.

Член ЦИК подчеркнул, что КЭГи применялись в порядке эксперимента и были только на участке, а "информация из КЭГа никуда не шла, кроме этого участка". "Здесь же совершенно другой подход", - считает он.

Госдума 1 апреля приняла в I чтении уточняющий избирательное законодательство законопроект № 840518-8, который, в частности, предусматривает возможность проведения исключительно электронных выборов без использования бумажных бюллетеней, как это было на выборах в Мосгордуму в 2024 году.