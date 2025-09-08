Два человека погибли, 16 пострадали в результате украинских ударов ракетами и дронами по ДНР

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще 16 пострадали в результате ударов по Донецкой Народной Республике в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В результате массированной комбинированной атаки при помощи англо-французских ракет Storm Shadow и ударных БПЛА различных модификаций по мирным городам республики ... двое погибли и шестнадцать человек ранены", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Вечером в понедельник Донецко-Макеевская агломерация подверглась массированному комбинированному удару с применением ракет западного производства и беспилотников. В результате атаки повреждены жилые дома и здание школы.