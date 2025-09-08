Поиск

Шесть человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки БПЛА в Донецке

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА на один из парков в Донецке, среди пострадавших есть ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили: Шесть мирных жителей, в т.ч. ребенок 2011 года рождения", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Донецк БПЛА пострадавшие
