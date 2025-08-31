Пушилин заявил о полном контроле российской армии над югом ДНР

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Южная часть Донецкой Народной Республики полностью освобождена от украинских войск, заявил глава региона Денис Пушилин.

"Юг республики, это зона ответственности группировки войск "Восток", освобожден полностью. Оставался один населенный пункт (Камышеваха - ИФ). Теперь (...) все наши населенные пункты освобождены", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Ранее на этой неделе в Минобороны России сообщили об освобождении населенных пунктов Первое мая, Нелеповка и Камышеваха на территории ДНР.