Поиск

В ДНР сообщили о двух погибших и 21 пострадавшем от ударов ВСУ в городе Енакиево

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще 21 пострадал в результате ударов ВСУ по городу Енакиево Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В вечерний час пик ВСУ осуществили комбинированную атаку высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 HIMARS и ударными БПЛА самолетного типа по Енакиево. Два человека погибли, еще 21, в том числе подросток, пострадал", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
ДНР Денис Пушилин Енакиево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 21 августа

Конфликт в Керченском проливе

РФ вышла из арбитражного процесса о задержании украинских кораблей в 2018 году

Штормовая Балтика за 15 лет уменьшила ширину пляжей в Зеленоградске на 19 метров

Путин принял в Кремле главу МИД Индии

Прокуроры просят обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на сумму более 1,2 млрд руб.

Прокуроры просят обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на сумму более 1,2 млрд руб.

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Север"

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

Суд приговорил к 15 годам россиянку, готовившую теракт в Крыму по заданию Киева

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7011 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2356 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });