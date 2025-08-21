В ДНР сообщили о двух погибших и 21 пострадавшем от ударов ВСУ в городе Енакиево

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще 21 пострадал в результате ударов ВСУ по городу Енакиево Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В вечерний час пик ВСУ осуществили комбинированную атаку высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 HIMARS и ударными БПЛА самолетного типа по Енакиево. Два человека погибли, еще 21, в том числе подросток, пострадал", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.