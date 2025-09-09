Поиск

Правительство поддержит введение запрета детям выгуливать потенциально агрессивных собак

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство поддержит законопроект о запрете выгуливать собак потенциально агрессивных пород детям до 16 лет и лицам в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва на инициативу.

"Законопроект предлагается поддержать при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказал собеседник агентства.

В РоссииВ Госдуму внесен законопроект о запрете детям и пьяным гулять с опасными собакамиЧитать подробнее

Депутатский законопроект № 881802-8 предлагает изменить статью 13 закона "Об ответственном обращении с животными" и еще некоторые законодательные акты.

В частности, предлагается установить запрет на выгул потенциально опасной собаки лицами, не достигшими возраста 16 лет, без законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения (наркотического, алкогольного), независимо от мест выгула, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки на праве собственности или ином законном основании.

В проекте правительственного отзыва отмечается, что опасность для жизни и здоровья граждан может представлять выгул владельцами не только потенциально опасной собаки, но и иных собак крупного размера, обладающих большой физической силой. В связи с этим правительство предлагает учесть, что законодательством к состоянию опьянения отнесены не только алкогольное и наркотическое опьянение, но и иное токсическое опьянение.

Также в проекте отзыва сказано, что в отдельных регионах уже установлен законодательный аналогичный запрет на выгул собак лицами, не достигшими 14 или 16 лет, без сопровождения их родителей или опекунами. Кроме того, такой выгул запрещен лицам, находящимся в состоянии опьянения, а также лицам, признанным недееспособными.

"Таким образом, в целях недопущения представляющих повышенную опасность случаев выгула собак, а также с учётом наличия у органов государственной власти субъектов РФ полномочий по установлению дополнительных требований к содержанию домашних животных (в том числе к их выгулу) целесообразно проработать вопрос об определении на федеральном уровне единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак", - указывается в документе.

По действующему законодательству, опасными породами собак признаны: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы.

