В Госдуму внесен законопроект о запрете детям и пьяным гулять с опасными собаками

Второй внесенный законопроект - об обязанности владельцев уведомлять о пропаже собаки

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены два законопроекта, касающиеся ответственного обращения с животными, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, не допускающее выгул таких животных без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - говорится в пояснительной записке к первому законопроекту 881802-8.

Согласно действующему законодательству, опасными породами собак признаны: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы.

Вторым законопроектом 881840-8 предлагается наложить "на владельца животного обязанность по направлению уведомления о факте пропажи животного в уполномоченный орган, определяемый в соответствии с законодательством субъекта РФ, в трехдневный срок со дня обнаружения подобного факта".

Законопроекты внесены группой депутатов, среди которых глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (фракция КПРФ), члены фракции "Единая Россия" Татьяна Буцкая, Николай Валуев, Султан Хамзаев, Николай Валуев и другие.