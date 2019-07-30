Правительство обнародовало список потенциально опасных пород собак

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В соответствии с федеральным законом "Об ответственном обращении с животными..." правительство РФ утвердило перечень потенциально опасных пород собак.

В список вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы собак из перечня.

Министерство внутренних дел несколько месяцев работало над списком, сократив первоначальный вариант, в котором было 69 пород.

Хозяева собак попавших в список пород по закону не могут выгуливать их без намордников и поводков.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Этот закон не могли принять семь лет.