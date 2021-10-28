Выгул опасных собак без намордника повлечет штраф до 5 тыс. рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Владельцам потенциально опасных собак будет грозить штраф до пяти тысяч рублей за выгул животного без намордника и поводка.

Такая санкция содержится в обновленной редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Согласно статье 14.9 проекта Кодекса выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в нарушение установленных правил влечет штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

В настоящее время выгул опасных собак без намордника и поводка регламентируется законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и не предусматривает административной ответственности.

Закон налагает запрет на такие действия, за исключением случаев, если потенциально опасный питомец находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 июля 2019 года потенциально опасными считаются 12 пород собак и их метисы, "обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей", в частности акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Ранее в четверг в пресс-службе Минюста "Интерфаксу" сообщили, что ведомство завершило разработку проекта нового КоАП РФ, в ближайшее время он будет внесен в правительство РФ.