Поиск

Саватюгин покинет должность аудитора Счетной палаты в сентябре

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, пришедший в контрольный орган вслед за Алексеем Кудриным, с которым работал в Минфине, покинет эту должность по истечении срока полномочий 25 сентября, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке и подтвердил сам Саватюгин.

"В связи с тем, что у меня заканчивается срок полномочий", - сказал он, комментируя информацию о возможном уходе.

Саватюгин был назначен аудитором Счетной палаты 25 сентября 2019 года. В соответствии с законом "О Счетной палате" аудиторы назначаются сроком на шесть лет, занимать эту должность можно не больше двух сроков подряд.

В прошлом глава НАУФОР, директор департамента финансовой политики Минфина и замминистра финансов, Саватюгин пришел в Счетную палату в 2018 году помощником председателя, когда ее возглавил Кудрин. После он был назначен аудитором. Кудрин в конце 2022 года ушел из Счетной палаты и стал советником в "Яндексе". В следующие полтора года и.о. руководителя контрольного органа была Галина Изотова, в мае 2024 председателем Счетной палаты был назначен Борис Ковальчук.

Сейчас, по словам источника "Интерфакса", Саватюгин рассматривает варианты дальнейшей работы на финрынке.

Минфин Алексей Саватюгин Алексей Кудрин Борис Ковальчук Счетная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Саватюгин покидает Минфин

Новости

Российского дипломата вызвали в МИД Польши из-за дронов

Дело о хищении миллионов, выделенных на фортификации в Курской области, направлено в суд

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу Польши, не превышает 700 км

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по объектам на Украине

На горящем складе в подмосковном Дмитрове произошло частичное обрушение

Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

ФСБ сообщила о задержании крымчанина, передававшего Украине координаты объектов

Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025

Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });