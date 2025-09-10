Саватюгин покинет должность аудитора Счетной палаты в сентябре

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, пришедший в контрольный орган вслед за Алексеем Кудриным, с которым работал в Минфине, покинет эту должность по истечении срока полномочий 25 сентября, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке и подтвердил сам Саватюгин.

"В связи с тем, что у меня заканчивается срок полномочий", - сказал он, комментируя информацию о возможном уходе.

Саватюгин был назначен аудитором Счетной палаты 25 сентября 2019 года. В соответствии с законом "О Счетной палате" аудиторы назначаются сроком на шесть лет, занимать эту должность можно не больше двух сроков подряд.

В прошлом глава НАУФОР, директор департамента финансовой политики Минфина и замминистра финансов, Саватюгин пришел в Счетную палату в 2018 году помощником председателя, когда ее возглавил Кудрин. После он был назначен аудитором. Кудрин в конце 2022 года ушел из Счетной палаты и стал советником в "Яндексе". В следующие полтора года и.о. руководителя контрольного органа была Галина Изотова, в мае 2024 председателем Счетной палаты был назначен Борис Ковальчук.

Сейчас, по словам источника "Интерфакса", Саватюгин рассматривает варианты дальнейшей работы на финрынке.