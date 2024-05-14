Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Борис Ковальчук Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании во вторник назначил Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты РФ.

Ранее его кандидатуру внес в Совфед президент России. Глава государства выбрал Ковальчука из списка кандидатов на должность председателя СП, составленного сенаторами. В нем было еще две фамилии - и.о. главы Счетной палаты Галина Изотова и председатель комитета СФ по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов.

Ковальчук в марте стал заместителем руководителя контрольного управления президента РФ, а до этого был председателем правления энергетической компании "Интер РАО".

Согласно закону, кандидатуры для назначения на пост руководителя Счетной палаты РФ вносятся главе государства Советом палаты Совета Федерации по предложениям комитетов СФ. Президенту направляют не менее трех кандидатур, он выбирает из них одну и представляет ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты.

Бывший глава ведомства Алексей Кудрин в ноябре 2022 года перешел в "Яндекс", став советником по корпоративному развитию. С тех пор пост председателя СП РФ был вакантным, все это время обязанности руководителя палаты исполняла Галина Изотова.