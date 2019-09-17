Путин внес в Госдуму кандидатов в аудиторы Счетной палаты

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры на должности аудиторов Счетной палаты, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин. В списке Валерий Богомолов, Андрей Перчян, Даниил Шилков и Сергей Штогрин, их выдвинули думские фракции.

В сентябре истекает срок полномочий зампредседателя Счетной палаты Веры Чистовой, а также аудиторов Штогрина, Перчян, Богомолова, Сергея Агапцова, Юрия Росляка, Татьяны Мануйловой, Максима Рохмистрова. Думские единороссы предложили переназначить Богомолова, коммунисты - Штогрина, фракция "Справедливая Россия" - Перчяна. Фракция ЛДПР вместо Рохмистрова выдвинула Шилкова, сказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Совет Думы рассмотрит эти кандидатуры 18 сентября, отметил Володин.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам вынес на Совет Думы три новые кандидатуры на должности аудиторов. Это замглавы Федеральной налоговой службы Андрей Батуркин, помощник председателя Счетной палаты Алексей Саватюгин, и руководитель аппарата Счетной палаты Олег Савельев, сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.

На должность зампреда Счетной палаты сенаторы также предложили трех кандидатов. Это член генсовета ООО "Деловая Россия", председатель комитета по финансовым услугам, заслуженный экономист России Галина Изотова, Олег Казаковцев, замгендиректора ООО "АРКС-МТ", бывший член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а также сенатор и бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

В Счетной палате всего 12 аудиторов, председатель и его заместитель, их назначают на шесть лет. Председатель и половина аудиторов назначаются на должность Госдумой, замглавы и еще шесть аудиторов - Советом Федерации.

Бывший глава Минфина Алексей Кудрин возглавил ведомство в мае 2018 года.