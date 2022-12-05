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Кудрин заявил о переходе в "Яндекс" советником по корпоративному развитию

Кудрин заявил о переходе в "Яндекс" советником по корпоративному развитию
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Алексей Кудрин заявил, что будет работать в "Яндексе" советником по корпоративному развитию.

"Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", - написал Кудрин в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что одна из главных задач - "помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру "Яндекса", чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди".

29 ноября Кудрин заявил, что подал главе государства Владимиру Путину заявление об уходе со своего поста.

"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", - написал он тогда в своем телеграм-канале.

На следующий день Совет Федерации проголосовал за досрочное освобождение Кудрина от должности председателя Счетной палаты РФ.

Ранее в ноябре сообщалось, что "Яндекс" в скором времени может провести корпоративную реструктуризацию. В результате российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса. Ей также перейдут международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудфандинга.

Слухи о том, что Кудрин может перейти в "Яндекс", чтобы помочь компании разделить бизнес, появились примерно полгода назад. Сначала сообщалось о том, что он собирается перейти на работу в компанию, а затем - что Кудрин может получить 5% в "Яндексе" за переход и помощь в согласовании разделения активов в качестве "политического тяжеловеса".

Алексей Кудрин
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