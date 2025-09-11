В Кремле заверили, что учения с Белоруссией не направлены против третьих стран

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" является плановым, оно не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Учения действительно будут. Это плановые учения, они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработки взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что "все эти действия не имеют направленности против каких-то третьих стран".

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который назвал предстоящие учения "агрессивными и стимулирующими нападение".