Глава МВД Польши отдал распоряжение о закрытии границы с Белоруссией

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава МВД Польши подписал распоряжение о закрытии границы с Белоруссией до дальнейшего уведомления, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Решение принял премьер-министр Дональд Туск, а министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский подписал соответствующий указ.

"Это связано с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025". Целью является обеспечение безопасности польской границы, которая также является границей Шенгенской зоны", - добавили в польском МВД.

Там пояснили, что решение действует как для въезда, так и для выезда, как для пассажиров, так и для грузового транспорта, и касается автомобильных и железнодорожных переездов.

"Закрытие границы с Беларусью будет временным. Решение о ее открытии будет принято только после того, как мы будем уверены в своей безопасности. Это ответственный шаг, укрепляющий нашу безопасность", - прокомментировал Кервинский, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал закрытие границы с Белоруссией в 00:00 пятницы, 12 сентября, "по соображениям национальной безопасности".

Польша к настоящему времени закрыла все пункты пропуска на границе с Белоруссией, кроме Кукурыков (Козловичи на белорусской стороне), через который едут грузовики, и Тересполя (Брест на белорусской стороне), работающего на пропуск только легкового транспорта и пассажирских автобусов.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Белоруссией и странами ЕС, включая Польшу, приостановлено с 2020 года, грузовое при этом продолжалось.

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооруженных сил "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.