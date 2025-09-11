Поиск

Суд отклонил апелляцию Evraz на решение о приостановке его корпправ в "Евраз НТМК"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Evraz Plc на решение арбитражного суда Московской области о приостановке корпоративных прав в экономически значимой организации (ЭЗО) АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК).

Согласно картотеке, суд оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В июле, после того как суд удовлетворил иск Минпромторга о приостановке корпправ Evraz в "Евраз НТМК", компания объявила, что планирует объединить российские активы на ПАО "Евраз", публичной компанией при этом станет "Евраз НТМК", который будет переименован после завершения всех необходимых процедур.

Акции нового ПАО планируется вывести на торги на "Мосбирже" в I полугодии 2026 года. В ПАО "Евраз" войдут два филиала: Западно-Сибирский металлургический комбинат (в который также входит "Евразруда") и Нижнетагильский металлургический комбинат. Всего ПАО объединит около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве его дочерних обществ. Акционеры Evraz Plc будут иметь право (или обязанности) вступить в прямое владение уже выпущенными акциями АО "Евраз НТМК", которые будут распределены между заявившимися акционерами пропорционально их доле владения в Evraz Plc.

С 2024 года российские заводы группы Evraz находятся в SDN List Минфина США. С 2022 года компания Evraz, как и ее основные акционеры (Роман Абрамович (28,6%) Александр Абрамов (19,3%) и Александр Фролова (9,7%)), внесены в санкционные списки Великобритании.

