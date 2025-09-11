Дмитрий Быков внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес признанного иноагентом писателя Дмитрия Быкова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Такая запись появилась в списке Росфинмониторинга 11 сентября.

По закону банки должны заморозить средства фигурантов списка и прекратить их обслуживание.

В России Быков обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России), ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах).

Как сообщала прокуратура Москвы, в 2023 году Быков "разместил в открытом доступе на одном из видеохостингов видеоролик со своим интервью, содержащий заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения в ходе специальной военной операции".

Кроме того, сообщали в ведомстве, Быков, включенный в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности, "в нарушение порядка деятельности иностранного агента в феврале 2025 года опубликовал два материала в одном из мессенджеров без указания на то, что они произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются его деятельности". Писатель заочно арестован. Черемушкинский суд Москвы начал рассматривать его дело.

Минюст признал Быкова иноагентом в июле 2022 года.