"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Маркировка звонков от юрлиц и ИП, которую ввели с 1 сентября, пока работает не полноценно в связи с необходимостью донастройки систем со стороны операторов связи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников на телекоммуникационном рынке.

По их данным, пока маркировка работает в 60% звонков, так как операторы настроили ее только на технологию VoLTE (технология передачи голосовых вызовов по сетям LTE). На время доработки систем, необходимой, чтобы они справлялись с нагрузкой, операторы предоставляют услугу маркировки бесплатно.

По словам одного из источников издания, доработка может продлиться до конца сентября; по словам еще одного источника, сейчас на уровне Минцифры обсуждается продление льготного периода до декабря.

"В настоящее время операторы связи донастраивают системы, для их разворачивания необходимо время. Также компании и операторы работают над подписанием необходимых договоров", - сообщили изданию в Минцифры, добавляя, что сейчас совместно с отраслью определяют "возможную форму ответственности за отсутствие маркировки".

Маркировка звонков, поступающих от юрлиц или ИП, предусмотрена законом по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Она предполагает, что при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "банк", "реклама", "недвижимость", "услуги связи").

Передача данных будет осуществляться операторами связи на основании договора об отображении информации, заключенного с представителем бизнеса. Для абонентов услуга будет бесплатной, а юрлица будут платить операторам связи за маркировку звонков от них.

Для операторов введение обязательной маркировки повлечет значительные дополнительные затраты, говорили ранее "Интерфаксу" представители телеком-компаний. Ранее Минцифры оценивало затраты операторов в сумму более 11 млрд рублей за 6 лет на развитие и поддержку инфраструктуры.