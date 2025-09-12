Поиск

Житель Ульяновской области арестован по делу о сборе сведений об объектах ОПК

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ задержали жителя Димитровграда Ульяновской области, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации, запрещенной в России, сообщает региональное УФСБ.

По данным спецслужбы, с апреля 2024 года по июнь 2025 года 36-летний фигурант дела "по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор информации о расположении на территории Ульяновской области объектов оборонно-промышленного комплекса".

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), максимальное наказание за которое составляет до 20 лет лишения свободы.

Задержанный арестован.

Димитровград ОПК Ульяновская область ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российским гостиницам могут разрешить заселять туристов через Max

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до сентября

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили 221 украинский беспилотник над регионами РФ

Минобороны РФ сообщило о старте стратегических маневров "Запад-2025"

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2
Военная операция на Украине

Отражена атака 20 украинских БПЛА на Ленинградскую область

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });