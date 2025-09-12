Житель Ульяновской области арестован по делу о сборе сведений об объектах ОПК

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ задержали жителя Димитровграда Ульяновской области, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации, запрещенной в России, сообщает региональное УФСБ.

По данным спецслужбы, с апреля 2024 года по июнь 2025 года 36-летний фигурант дела "по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор информации о расположении на территории Ульяновской области объектов оборонно-промышленного комплекса".

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), максимальное наказание за которое составляет до 20 лет лишения свободы.

Задержанный арестован.