ФСБ сообщила о пресечении в Ижевске покушения на одного из ведущих сотрудников ОПК

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании мужчины, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв сотрудника оборонно-промышленного комплекса в Ижевске.

"Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками ФСБ России в Ижевске. У задержанного изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанного с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ (самодельное взрывное устройство) и ядовитых веществ", - сказали в среду в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный был завербован в мессенджере сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины и "по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства".

Следственным отделом УФСБ России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.