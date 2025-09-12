Житель Подмосковья задержан по подозрению в переводе денег ВСУ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Подмосковья по подозрению в переводе денег ВСУ и в планировании принять участие в конфликте на стороне Украины.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии в Климовске Московской области по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации", - сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, с января 2024 по апрель 2025 года россиянин осуществлял денежные переводы на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи ВСУ.

"Злоумышленник намеревался убыть на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне противника, а также склонял иных лиц к вступлению в формирования, противостоящие Вооружённым Силам Российской Федерации", - добавили в ЦОС.

В отношении этого человека возбуждено дело о госизмене (статья 275 УК), он арестован.

"ФСБ России еще раз обращает внимание на то, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - заявили в ЦОС.