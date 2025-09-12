Поиск

S7 в октябре возобновит полеты в Краснодар из Москвы и Новосибирска

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 Airlines возобновляет регулярные перелеты в Краснодар из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

Полетная программа начнется 26 октября. Из Москвы рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Самолет по расписанию будет вылетать из аэропорта "Домодедово" в 11:30, прибытие в Краснодар запланировано на 15:25. Время в пути составит почти 4 часа.

Из Новосибирска рейсы будут выполняться ежедневно, кроме пятницы. В зависимости от дня недели, вылеты запланированы из аэропорта "Толмачево" в 10:50 и 14:05 с прибытием в аэропорт Краснодара в 12:10 и 15:25 по местному времени соответственно.

"Краснодар является не только столицей одного из ключевых курортных регионов России, но и важнейшим логистическим центром всего юга страны, обеспечивая транспортный доступ как к городам Краснодарского края, так и к соседним регионам, например, Крыму и Ростовской области", - отмечает компания.

Расписание полетов S7 в Краснодар составлено так, чтобы обеспечить стыковки в Москве и Новосибирске с рейсами в города Сибири и Дальнего Востока.

Ранее о планах по возобновлению полетов в Краснодар сообщали "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии". AZUR air также рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты.

Минтранс РФ ранее сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодара с 09:00 четверга. В Росавиации уточнили, что полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00. Интенсивность полетов при этом не должна превышать пяти взлетно-посадочных операций в час.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". До введения ограничений он принимал рейсы "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр","Якутии", "Азимута" и других авиакомпаний. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к уровню 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года - на 7,7%).

S7 Краснодар Новосибирск Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российским гостиницам могут разрешить заселять туристов через Max

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до сентября

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили 221 украинский беспилотник над регионами РФ

Минобороны РФ сообщило о старте стратегических маневров "Запад-2025"

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2
Военная операция на Украине

Отражена атака 20 украинских БПЛА на Ленинградскую область

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });