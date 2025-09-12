S7 в октябре возобновит полеты в Краснодар из Москвы и Новосибирска

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 Airlines возобновляет регулярные перелеты в Краснодар из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

Полетная программа начнется 26 октября. Из Москвы рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Самолет по расписанию будет вылетать из аэропорта "Домодедово" в 11:30, прибытие в Краснодар запланировано на 15:25. Время в пути составит почти 4 часа.

Из Новосибирска рейсы будут выполняться ежедневно, кроме пятницы. В зависимости от дня недели, вылеты запланированы из аэропорта "Толмачево" в 10:50 и 14:05 с прибытием в аэропорт Краснодара в 12:10 и 15:25 по местному времени соответственно.

"Краснодар является не только столицей одного из ключевых курортных регионов России, но и важнейшим логистическим центром всего юга страны, обеспечивая транспортный доступ как к городам Краснодарского края, так и к соседним регионам, например, Крыму и Ростовской области", - отмечает компания.

Расписание полетов S7 в Краснодар составлено так, чтобы обеспечить стыковки в Москве и Новосибирске с рейсами в города Сибири и Дальнего Востока.

Ранее о планах по возобновлению полетов в Краснодар сообщали "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии". AZUR air также рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты.

Минтранс РФ ранее сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодара с 09:00 четверга. В Росавиации уточнили, что полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00. Интенсивность полетов при этом не должна превышать пяти взлетно-посадочных операций в час.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". До введения ограничений он принимал рейсы "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр","Якутии", "Азимута" и других авиакомпаний. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к уровню 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года - на 7,7%).