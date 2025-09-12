В Херсонской области в результате атаки БПЛА погибла женщина

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате атак беспилотников и обстрелов один человек погиб, еще шесть пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Алешках в результате удара по гражданскому автомобилю погибла женщина и были ранены еще два человека.

Также в Алешках в результате обстрела жилого сектора ранены три человека - мужчины 1959 и 1979 годов рождения и женщина 1955 года рождения. Пять пострадавших горожан госпитализированы.

Еще одна женщина 1996 года рождения пострадала в Великих Копанях. Ей помощь оказали на месте, сообщил Сальдо.