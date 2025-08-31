Один человек погиб при обстрелах ВСУ в Херсонской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в воскресенье.

Как он уточнил в своем телеграм-канале, погибла жительница Алешек, еще двое жителей города получили ранения, им оказана помощь на месте. В Голой Пристани ранена женщина, она госпитализирована.

В Великих Копанях ранение получил депутат Алешкинского округа Алексей Зоголь, он госпитализирован, добавил губернатор.