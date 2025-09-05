Херсонская область частично обесточена после аварийного отключения подстанции

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Почти 70 тысяч жителей Херсонской области остаются без света из-за аварийного отключения подстанции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу.

"Ночью в Каланчакском районе произошло аварийное отключение подстанции "Каирка". Временно без света оставались 10 муниципальных округов, более 250 тысяч человек и 110 социальных объектов. (...) Остаются обесточенными 67 тысяч жителей", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что к утру пятницы энергетикам удалось устранить основную аварию, сейчас ведутся работы на распределительных сетях. Электроснабжение отсутствует у жителей четырех муниципалитетов региона. Все соцобъекты перевели на резервные источники питания.

Сальдо уточнил, что полностью восстановить электроснабжение планируют к 16:00 по московскому времени пятницы.