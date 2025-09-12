Поиск

Российским гостиницам могут разрешить заселять туристов через Max

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ предложило разрешить гостиницам и другим средствам размещения заселять туристов с помощью мессенджера Max с использованием биометрии, проект такого постановления опубликован на портале проектов правовых актов.

"Проект постановления предусматривает внедрение возможности заселения путем предоставления гражданами сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер Max), что способствует повышению удобства и доступности услуг для потребителей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что заселять постояльцев с помощью мессенджера смогут объекты, которые будут использовать единую биометрическую систему.

"Заселение потребителей, являющихся гражданами России, также может осуществляться при условии идентификации и (или) аутентификации с использованием единой биометрической системы, либо при условии предоставления гражданами сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина России, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", - сказано в документе.

Как отмечают в Минэкономразвития, проект направлен на установление единых правил предоставления услуг, что должно обеспечить высокое качество обслуживания в объектах размещения, а также создать благоприятные условия для развития туристской индустрии.

"В сложившейся ситуации услуги средств размещения предоставляются в различных формах и с разным уровнем качества, отсутствие единых правил затрудняет оценку качества услуг и защиту прав потребителей. Утверждение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения является необходимым шагом для обеспечения прозрачности и надежности рынка туристских услуг", - говорится в пояснительной записке.

Также новые правила содержат процедуру заселения иностранных граждан и лиц без гражданства, включая несовершеннолетних, и регламентируют применение практики невозвратного бронирования.

Предполагается, что нововведение вступит в силу 1 марта 2026 года, срок действия проекта постановления - до 1 марта 2032 года.

