Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Технология мобильной электронной подписи юридически значимых документов "Госключ" интегрирована в мессенджер Мах, сообщает пресс-служба мессенджера.

В сообщении поясняется, что это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать направленные в Мах электронные документы (например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг и др.). Первые компании смогут подключиться к сервису в мессенджере в текущем году.

"Процесс подписания организован так: компания направляет клиенту договор на подписание в мессенджере, вместе с файлом приходит ссылка для бесшовного запуска сервиса "Госключ", где пользователь подписывает документ электронной подписью, предварительно оформляя сертификат, если делает это впервые. Пользователь подтверждает действия в "Госключе", по завершении возвращается в Мах, где может скачать или переслать подписанный документ с электронной подписью", - поясняется в сообщении.

Подписание в "Госключе" гарантирует безопасность сделки, сообщила компания. Все события, связанные с подписанием документов в "Госключе", отображаются пользователю в его личном кабинете на "Госуслугах".

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В Мах доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Первая версия платформы Мах была представлена холдингом VK в конце марта 2025 года. По данным на середину августа, количество пользователей национального мессенджера достигло 18 млн.

"Госключ" - это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде усиленной квалифицированной и неквалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством.

