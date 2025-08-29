Поиск

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

Фото: "Интерфакс"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Все школьные и родительские чаты будут переведены в национальный мессенджер Max c 1 сентября, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Федеральный закон принят, поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в Max", - сказала Ракова на пресс-конференции, посвященной подготовке столичных школ и детских садов к началу учебного года. Так она ответила на вопрос есть ли планы переводить школьные и родительские чаты в мессенджер Max.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что система образования РФ максимально быстро перейдет на мессенджер Max, однако насильно осуществлять данный переход нельзя. "Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход (в мессенджер Max) осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные. Поэтому я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер", - сказал Кравцов.

