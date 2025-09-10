Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры сообщило, что в ближайшее время в список ресурсов, доступных во время ограничений мобильного интернета, включат сайты ряда ведомств.

"Так называемый белый список, то есть перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета из-за угроз безопасности, будет расширен в несколько этапов", - говорится в сообщении .

В перечень уже вошли сайты президента и правительства России.

"В ближайшее время список, помимо прочего, пополнится сайтами Государственной Думы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, МЧС. На следующем этапе перечень будет расширен сайтами всех федеральных ведомств и глав субъектов РФ", - информирует Минцифры.

5 сентября министерство сообщило, что операторы связи начали в пилотном режиме предоставлять доступ к востребованным россиянами ресурсам и сервисам в период ограничения интернета в целях безопасности.

В так называемый "белый список" вошли: сервисы Госуслуг, сервисы "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru и национальный мессенджер Max, сервисы "Яндекса", маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервис Avito, Дзен, видеохостинг Rutube, официальный сайт платёжной системы "Мир", сайты правительства и администрации президента, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), операторы связи "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком", T2.

7 августа глава Минцифры Максут Шадаев сообщил журналистам, что министерство вместе с операторами связи разработало техническую схему доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам во время действия ограничений по безопасности.

По его словам, в "белый список" войдут "все ресурсы, нужные для жизни". Речь идёт о сервисах массового использования: маркетплейсах, службах доставки, такси и так далее, уточнил министр.

"Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M (интернет вещей - ИФ), также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее", - отметил Шадаев.