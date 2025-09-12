"Востокцемент" заявил о штатной работе предприятий

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Предприятия дальневосточного холдинга "Востокцемент" продолжают работу в штатном режиме, сообщила группа, комментируя ситуацию с подачей Генпрокуратурой иска в Тверской суд Москвы к компаниям и физлицам, которые СМИ связывают с семьей бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

"Генеральная прокуратура направила в Тверской районный суд Москвы иск в отношении группы компаний "Востокцемент". (...) Наши предприятия стабильно работают, не имеют задолженности по заработной плате и выполняют все налоговые обязательства. Заводы "Востокцемента" продолжают свою деятельность в штатном режиме", - заявил холдинг

Заявление поступило в суд 9 сентября, было зарегистрировано 10 сентября. Беседа по делу назначена на 18 сентября.

Как сказано на портале судов общей юрисдикции, ответчиками по делу выступают, в частности, братья Игоря Пушкарева Андрей и Владимир, сын Игоря Пушкарева Андрей, родители Сергей и Татьяна Пушкаревы, жена Наталья. Сам Игорь Пушкарев в числе ответчиков не указан.

Другие ответчики - АО "Спасскцемент" (Приморский край, крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке), АО "Бетоныч", АО "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой", АО "Дальцемент", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Ренессанс Актив", АО "Спасский комбинат асбестоцементных изделий", АО "Производственное объединение "Якутцемент", МКАО "ПБСД Холдинг", ООО "Асфальто-бетонный комплекс", ООО "Востокцемент", ООО "Дальневосточная транспортная компания", ООО "Лэндлорд", ООО "Ренессанс Актив Проект", ООО "Ренессанс Актив Строй", ООО "Ренессанс Актив", ООО "Ренессанс Комфорт", ООО "Ренессанс Строй", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Инвест", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Сити", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Эстейт", ООО "Тайгер Микс", ООО "Транспортно-логистическая компания "Старый ключ". В числе ответчиков также Дещенко Е.В. (совладельцем "Ренессанс Актив Проекта", согласно ЕГРЮЛ, выступает Евгений Дещенко, наряду с Алексеем и Татьяной Пушкаревыми), Сысоев А.Н., Иванов В.А. (по данным ЕГРЮЛ, Виктор Иванов, Андрей Пушкарев и Алексей Сысоев являются совладельцами "Востокцемента").

Андрей Пушкарев, согласно ЕГРЮЛ, также является гендиректором МКАО "ПБСД Холдинг" и "Востокцемента", Дещенко возглавляет "Ренессанс Актив Проект", "Ренессанс Актив Строй", "Ренессанс Строй". Сысоев - бывший гендиректор "Дальцемента", который ныне возглавляет Алексей Пушкарев.

Экс-мэр Владивостока Пушкарев ранее был приговорен за коррупцию к 15 годам лишения свободы.

Кроме того, Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры к Игорю Пушкареву, его брату Андрею Пушкареву, бывшему руководителю МУП "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову, шести предприятиям группы "Востокцемент" о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей, незаконно полученных в 2008-2016 годах по муниципальным контрактам.

"Востокцемент" - вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В группу входят три цементных предприятия полного цикла (совокупная мощность - 4,3 млн тонн цемента в год) и четыре предприятия по добыче и переработке нерудных материалов.