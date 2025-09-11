Генпрокуратура подала иск к "Востокцементу" и связанным с ним лицам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура подала в Тверской суд Москвы иск к компаниям и физлицам, которые СМИ связывают с бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым.

Как сказано на портале судов общей юрисдикции, ответчиками по делу выступают, в частности, Пушкарев А.И. (инициалы совпадают с инициалами сына экс-мэра - Андрея), Пушкарев В.С., Пушкарев С.П., Пушкарева Н.И., Пушкарева Т.Т., АО "Бетоныч", АО "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой", АО "Дальцемент", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Ренессанс Актив", АО "Спасский комбинат асбестоцементных изделий", АО "Спасскцемент", АО "Производственное объединение "Якутцемент", МКАО "ПБСД Холдинг", ООО "Асфальто-бетонный комплекс", ООО "Востокцемент", ООО "Дальневосточная транспортная компания", ООО "Лэндлорд", ООО "Ренессанс Актив Проект", ООО "Ренессанс Актив Строй", ООО "Ренессанс Актив", ООО "Ренессанс Комфорт", ООО "Ренессанс Строй", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Инвест", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Сити", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Эстейт", ООО "Тайгер Микс", ООО "Транспортно-логистическая компания "Старый ключ". В числе ответчиков также Дещенко Е.В. (совладельцем "Ренессанс Актив Проекта", согласно ЕГРЮЛ, выступает Евгений Дещенко, наряду с Алексеем и Татьяной Пушкаревыми), Сысоев А.Н., Иванов В.А. (по данным ЕГРЮЛ, Виктор Иванов, Андрей Пушкарев и Алексей Сысоев являются совладельцами "Востокцемента").

Андрей Пушкарев, согласно ЕГРЮЛ, также является гендиректором МКАО "ПБСД Холдинг" и "Востокцемента", Дещенко возглавляет "Ренессанс Актив Проект", "Ренессанс Актив Строй", "Ренессанс Строй". Сысоев - бывший гендиректор "Дальцемента", который ныне возглавляет Алексей Пушкарев.

Заявление поступило 9 сентября, зарегистрировано 10 сентября. Беседа по делу назначена на 18 сентября.

Бывший мэр Владивостока в 2019 году был приговорен Тверским судом к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции.

Кроме того, Советский суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры к Игорю Пушкареву, его брату Андрею Пушкареву, бывшему руководителю МУП "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову, шести предприятиям группы "Востокцемент" о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей, незаконно полученных в 2008-2016 годах по муниципальным контрактам.

"Востокцемент" - вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В группу входят три цементных предприятия полного цикла (совокупная мощность - 4,3 млн тонн цемента в год) и четыре предприятия по добыче и переработке нерудных материалов.