ФАС возбудила дело против "Востокцемента" из-за резкого роста цен на цемент

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях группы лиц в составе ООО "Востокцемент" (управляющая компания холдинга "Востокцемент") и АО "Спасскцемент" (крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке, входит в "Востокцемент") и возбудило дело по факту резкого роста цен на цемент.

В сообщении ФАС говорится, что дело возбуждено по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

"В случае установления вины, группе лиц грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ", - уточняет антимонопольный орган.

По данным ФАС, рост цен на цемент "Востокцемента" в первом полугодии 2023 года происходил более быстрыми темпами по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

"Соответствующие сведения ФАС России получила в рамках мониторинга цен на строительные материалы. Служба установила, что указанный рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, в связи с чем доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. При этом группа лиц ООО "Востокцемент" является крупнейшим производителем цемента в Дальневосточном федеральном округе и занимает доминирующее положение на этом рынке", - говорится в сообщении.

В "Востокцементе" и "Спасскцементе" претензии ФАС пока не прокомментировали.