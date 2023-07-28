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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

ФАС возбудила дело против "Востокцемента" из-за резкого роста цен на цемент

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях группы лиц в составе ООО "Востокцемент" (управляющая компания холдинга "Востокцемент") и АО "Спасскцемент" (крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке, входит в "Востокцемент") и возбудило дело по факту резкого роста цен на цемент.

В сообщении ФАС говорится, что дело возбуждено по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

"В случае установления вины, группе лиц грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ", - уточняет антимонопольный орган.

По данным ФАС, рост цен на цемент "Востокцемента" в первом полугодии 2023 года происходил более быстрыми темпами по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

"Соответствующие сведения ФАС России получила в рамках мониторинга цен на строительные материалы. Служба установила, что указанный рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, в связи с чем доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. При этом группа лиц ООО "Востокцемент" является крупнейшим производителем цемента в Дальневосточном федеральном округе и занимает доминирующее положение на этом рынке", - говорится в сообщении.

В "Востокцементе" и "Спасскцементе" претензии ФАС пока не прокомментировали.

По данным ЕГРЮЛ, 30% ООО "Востокцемент" принадлежит его бывшему гендиректору Алексею Сысоеву, 40% - сыну экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева Павлу, 20% - управляющему директору "Спасскцемента" Виктору Иванову, 10% - брату Игоря Пушкарева Владимиру. Выручка "Востокцемента" в 2022 году составила 785,6 млн рублей, чистый убыток - 46,6 млн рублей.

"Спасскцемент" в 2022 году произвел 2,479 млн тонн цемента (рост на 11% к уровню 2022 года) и 1,991 млн тонн клинкера (рост на 1,7%). В состав АО "Спасскцемент" входят два завода - Спасский (старейшее предприятие, в настоящее время находится на консервации) и Новоспасский (введен в эксплуатацию в 1976 году), мощность двух линий которого составляет 2,33 млн тонн цемента в год. В качестве технологического топлива Новоспасский завод использует природный газ. Производство цемента осуществляется сухим способом подготовки и обжига сырья по полному технологическому циклу.

"Спасскцемент" в 2022 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 34,5% по сравнению с показателем предыдущего года - до 2,445 млрд рублей. Выручка возросла на 29,2% - до 16,2 млрд рублей.

В пояснительной записке к отчетности за 2021 год говорилось, что контролирующим акционером "Спасскцемента" является кипрская Akirasap Construction Limited (более актуальных данных нет).

"Востокцемент" - вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В группу входят три цементных предприятия полного цикла (совокупная мощность - 4,3 млн тонн цемента в год) и четыре предприятия по добыче и переработке нерудных материалов в Приморском крае, Еврейской автономной области и Якутии.

ФАС Востокцемент
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