Более 55 тыс. избирателей досрочно проголосовали на выборах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 55 тыс. избирателей досрочно проголосовали на выборах разного уровня, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Что касается досрочного голосования, продолжают поступать данные об этом, на избирательных участках, которые были образованы в труднодоступных и отдаленных местностях, и на судах, которые находятся в плавании, по состоянию на 13 сентября, проголосовало более 55 тыс. избирателей", - сказала она в информационном центре ЦИК в субботу.

В приграничных регионах РФ в целях обеспечения безопасности и защиты жизни граждан также проводилось досрочное голосование; там проголосовали более 453 тыс. избирателей, "существенное количество людей", сообщила глава комиссии.

В РоссииОколо 10 млн избирателей уже проголосовали на выборах в РФЧитать подробнее

В Белгородской области проголосовали почти 111 тыс. человек; в Брянской области - более 19 тыс. человек; в Курской области - более 195 тыс. человек; в Севастополе - более 127 тыс. избирателей, сообщила Памфилова.

На территории 24 регионов РФ с 24 августа проводится досрочное голосование на избирательных участках, образованных в труднодоступной местности и на находящихся в плавании судах.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежат около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

