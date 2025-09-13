Порядка 100 атак зафиксировано на инфраструктуру ДЭГ со старта выборов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Более 130 тыс. атак зафиксировано, в том числе, на портал ЦИК России со старта голосования на выборах; порядка 100 атак осуществлялось на инфраструктуру дистанционного электронного голосования, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Со старта голосования было зафиксировано уже более 130 тыс. атак на порталы ЦИК России и в сети Интернет. Порядка 100 атак было зафиксировано на инфраструктуру ДЭГ", - сказала она в информационном центре ЦИК в субботу.

Специалисты ЦИК отслеживают такие атаки; продолжают обеспечивать бесперебойную работу всех систем, отметила глава комиссии.

"Не скажу, что это экстремально. Довольно скромные пока атаки", - добавила Памфилова.

Глава ЦИК сообщила, что 1,33 млн человек проголосовали с помощью ДЭГ; это 78% от заявившихся.

ДЭГ на выборах разного уровня в текущем году проходит в 24 регионах РФ. По словам Памфиловой, предполагаемый охват избирателей - почти 20 млн человек. Количество избирательных кампаний, в которых будет применяться ДЭГ, превышает 250. В пяти регионах (Северная Осетия, Удмуртия, Курганская, Магаданская и Самарская области) ДЭГ применяется впервые.

При этом, по словам Памфиловой, в текущем году отмечается "небывалый ажиотаж" вокруг дистанционного голосования на выборах - подано более 1,7 млн заявок от избирателей.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.