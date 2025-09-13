Поиск

Информация о нарушениях на выборах содержалась в 25 обращениях из 194 поступивших в ЦИК

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Центризбирком России за период избирательных кампаний по выборам поступило 194 обращения о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах; информация о нарушениях содержалась в 25 из них, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"За период избирательных кампаний по выборам, назначенных на 14 сентября, в ЦИК поступило на сей момент 1 тыс. 70 обращений (...). В 194 обращениях содержались сведения о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах", - сказала она в информационном центре ЦИК в субботу.

"Из 194 обращений, которые поступили, информация о нарушениях при организации и проведении выборов высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов законодательных собраний содержалась только в 25 из них", - отметила глава комиссии.

В РоссииПорядка 100 атак зафиксировано на инфраструктуру ДЭГ со старта выборовЧитать подробнее

Помимо этого, по 876 обращениям требовалось дать разъяснения действующего законодательства о выборах, в частности, в 620 случаях вопросы касались регистра избирателей. Наибольшая часть из них поступила из регионов, в которых применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

По словам Памфиловой, за период избирательной кампании жалоб, требующих рассмотрения на заседании ЦИК, не поступало.

Глава ЦИК сообщила, что за период избирательной кампании поступило 11 обращений о случаях принуждения к голосованию. По ее словам, это "рекордно мало".

"Текущая избирательная кампания показывает тенденцию к снижению обращений, которые содержат сведения о принуждении и предполагают нарушения законодательства о выборах в целом", - добавила Памфилова.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежат около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Элла Памфилова
