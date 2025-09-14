Подсчет голосов начался на выборах губернатора Камчатского края

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки закрылись на Камчатке, где проходило голосование на выборах губернатора Камчатского края, сообщили "Интерфаксу" в региональной избирательной комиссии.

"14 сентября в 20:00 по местному времени (11:00 по Москве) голосование на избирательных участках завершилось, начался подсчет голосов", - сказал представитель избиркома края.

Он отметил, что, по данным на 18:00 (09:00 по Москве), на выборах главы региона проголосовало 44,79% от списочного состава избирателей, который включает 225 тыс. 626 человек. На прошлых выборах губернатора Камчатского края пять лет назад к 18:00 явка была ниже и составляла 35,5%.

На пост губернатора претендуют четыре кандидата - это действующий глава региона Владимир Солодов ("Единая Россия"), представитель КПРФ Роман Литвинов, кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин и кандидат от ЛДПР Василина Кулиева.

Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей.