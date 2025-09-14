Единый день голосования на выборах стартует в регионах РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В 81 субъекте России, где в сентябре проводятся выборы разного уровня, стартует единый день голосования; в тех регионах, где проходит многодневное голосование, он станет финальным днем.

С 12 по 14 сентября в России проходят прямые выборы глав 20 регионов РФ. Еще в одном регионе - в Ненецком автономном округе - высшее должностное лицо субъекта избирается законодательным органом региона по представлению президента России. Помимо этого, в 11 регионах проводятся выборы депутатов законодательных органов, а в 25 регионах - выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов.

Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, около 10 млн человек проголосовали по всем уровням выборов. По ее словам, кампания проводится в штатном режиме, без особых эксцессов; голосование идет по всей стране "очень активно".

12 сентября открылись избирательные участки в 44 регионах России, где голосуют три дня. 13 сентября к ним присоединились еще 9 субъектов РФ. Оставшиеся регионы откроют участки утром по местному времени 14 сентября, уточнила ранее Памфилова.

Свыше 55 тыс. избирателей досрочно проголосовали на выборах разного уровня. В приграничных регионах РФ в целях обеспечения безопасности и защиты жизни граждан также проводилось досрочное голосование; там проголосовали более 453 тыс. избирателей, сообщила глава ЦИК.

ДЭГ на выборах разного уровня в текущем году проходит в 24 регионах РФ. По словам Памфиловой, предполагаемый охват избирателей - почти 20 млн человек. Количество избирательных кампаний, в которых будет применяться ДЭГ, превышает 250. В пяти регионах (Северная Осетия, Удмуртия, Курганская, Магаданская и Самарская области) ДЭГ применяется впервые.

При этом, по словам главы комиссии, в текущем году отмечается "небывалый ажиотаж" вокруг дистанционного голосования на выборах - подано более 1,7 млн заявок от избирателей.

По состоянию на 22:00 13 сентября, в ДЭГ приняли участие 1 млн 442 тыс. 118 избирателей. Это почти 85% от записавшихся на дистанционное голосование, сообщается на сайте ДЭГ в разделе "Сведения о явке".

Со старта голосования зафиксировано более 130 тыс. атак, в том числе, на портал ЦИК России; порядка 100 атак осуществлялось на инфраструктуру дистанционного голосования, сообщила ранее председатель комиссии.

Помимо этого, как отметила Памфилова, в территориальные органы МВД поступило 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами; возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из них - по заведомо ложным сообщениям об атаках терроризма. За сутки поступило шесть ложных сообщений о минировании; такие сообщения зафиксированы в Курской области и в Севастополе.