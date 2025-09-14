Поиск

Более 16 млн человек проголосовали на выборах разного уровня в РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 16 миллионов человек на данный момент проголосовали по всем уровням выборов в России, почти 1,5 миллиона - дистанционно, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"К настоящему времени свыше 16 млн избирателей проголосовали по всем уровням выборов", - сказала она на брифинге в воскресенье.

По ее словам, на федеральной платформе дистанционного голосования свой голос отдали около 1 млн 471 млн человек, что составляет 85% от всех, кто подал заявление.

"В Москве на экстерриториальных избирательных участках проголосовали почти 12 тысяч человек из 18 тысяч записавшихся", - уточнила глава ЦИК.

С 12 по 14 сентября в РФ проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Проводятся выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

В Ленинградской области в результате схода с рельсов тепловоза погиб машинист

Число жертв взрыва на ж/д путях в Орловской области выросло до трех человек

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 80 беспилотников ВСУ

В Ленобласти сошел с рельсов тепловоз с 15 цистернами, жертв нет

Жертвы взрыва на ж/д путях в Орловской области были росгвардейцами

Что произошло за день: суббота, 13 сентября

Два человека погибли при подрыве бомбы на железной дороге в Орловской области

ЦУП Российской орбитальной станции будет находиться в Национальном космическом центре

ЦУП Российской орбитальной станции будет находиться в Национальном космическом центре
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7158 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });