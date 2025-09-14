Более 16 млн человек проголосовали на выборах разного уровня в РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 16 миллионов человек на данный момент проголосовали по всем уровням выборов в России, почти 1,5 миллиона - дистанционно, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"К настоящему времени свыше 16 млн избирателей проголосовали по всем уровням выборов", - сказала она на брифинге в воскресенье.

По ее словам, на федеральной платформе дистанционного голосования свой голос отдали около 1 млн 471 млн человек, что составляет 85% от всех, кто подал заявление.

"В Москве на экстерриториальных избирательных участках проголосовали почти 12 тысяч человек из 18 тысяч записавшихся", - уточнила глава ЦИК.

С 12 по 14 сентября в РФ проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Проводятся выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.