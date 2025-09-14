Дивизион БРК "Бал" выполнил стрельбу по морской цели в Арктике на учениях "Запад-2025"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Стрельбу по морской цели выполнил в Арктике расчет берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" на стратегических учениях "Запад-2025", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"После получения сигнала на применение ракетного оружия боевой расчет БРК "Бал" выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Уран" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника. По данным объективного контроля цель была успешно поражена", - сказано в его сообщении.

По данным ведомства, "район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации".

В ходе отработки задач учения "Запад-2025" дивизион БРК "Бал" из состава берегового ракетного соединения Северного флота совершил марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье полуострова Рыбачий.

"В позиционном районе ракетчики в кратчайшее время осуществили развёртывание комплекса и отработали действия по обнаружению морских целей", - сказано в сообщении министерства.

По официальной информации, БРК "Бал" предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Их основная задача - защита побережья.

Минобороны сообщает, что в рамках учений "Запад-2025" отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.