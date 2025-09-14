Поиск

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Район ракетной стрельбы закрывали для гражданского судоходства и авиации

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Северный флот РФ в ходе совместного стратегического учения России и Белоруссии "Запад-2025" выполнил успешную практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон", сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели выполнил экипаж фрегата "Адмирал Головко", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием", - отмечается в нем.

"Район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации", - проинформировало министерство.

По информации российских военных, выдачу целеуказания фрегату для стрельбы "Цирконом" по мишенной позиции осуществил дальний противолодочный самолет Ту-142 Северного флота РФ.

В ходе учения "Запад-2025" отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в арктической морской зоне, уточнили в российском Минобороны.

Стратегическое учение "Запад-2025" проводится с 12 по 16 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах Белоруссии и России, в Балтийском и Баренцевом морях.

"Циркон" - новая российская морская гиперзвуковая ракета, разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что дальность ракеты "Циркон" - более 1 тыс. км, скорость - до 10 Махов (Мах - скорость звука).

По официальным данным, первым надводным носителем ракет "Циркон" стал корабль Северного флота "Адмирал Горшков". Официально сообщалось о планах оснастить "Цирконами" другие российские надводные корабли, а также многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М".

Минобороны РФ Запад-2025 Циркон Баренцево море
