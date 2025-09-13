МиГ-31 с авиакомплексом "Кинжал" выполнили полет над Баренцевым морем на учениях "Запад-2025"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи самолетов МиГ-31 с авиационным комплексом "Кинжал" Воздушно-космических сил России выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря в рамках стратегических учений "Запад-2025", сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам условного противника. Продолжительность полета составила около четырех часов", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, "учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции".

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отмечено в сообщении.

Согласно видеокадрам, распространенным военным ведомством, в отработке задач была задействована пара МиГ-31.

По официальным данным, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В декабре 2022 года сообщалось, что полк на базе самолётов МиГ-31, вооружённых гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", вошел в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Российские военные ранее сообщали о применении "Кинжалов" для поражения военных объектов Украины.