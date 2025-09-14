Экипажи Су-34 ВКС отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Самолеты Су-34 Воздушно-космических сил России выполнили бомбометание на одном из полигонов в рамках стратегических учений "Запад-2025", сообщает министерство обороны РФ.

"Летчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим выдвигающиеся резервы условного противника. В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в воскресенье.

По данным ведомства, "истребительное прикрытие действий ударной авиации выполняли экипажи самолётов Су-57".

Ранее сообщалось, что совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Эти манёвры - завершающий этап совместной подготовки армий двух стран в текущем году.

Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров. Практические действия войск (сил) идут на полигонах территории РФ и Белоруссии, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.