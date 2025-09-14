Поиск

Экипажи Су-34 ВКС отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Самолеты Су-34 Воздушно-космических сил России выполнили бомбометание на одном из полигонов в рамках стратегических учений "Запад-2025", сообщает министерство обороны РФ.

"Летчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим выдвигающиеся резервы условного противника. В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в воскресенье.

По данным ведомства, "истребительное прикрытие действий ударной авиации выполняли экипажи самолётов Су-57".

Ранее сообщалось, что совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Эти манёвры - завершающий этап совместной подготовки армий двух стран в текущем году.

Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров. Практические действия войск (сил) идут на полигонах территории РФ и Белоруссии, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

В Ленинградской области в результате схода с рельсов тепловоза погиб машинист

Число жертв взрыва на ж/д путях в Орловской области выросло до трех человек

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 80 беспилотников ВСУ

В Ленобласти сошел с рельсов тепловоз с 15 цистернами, жертв нет

Жертвы взрыва на ж/д путях в Орловской области были росгвардейцами

Что произошло за день: суббота, 13 сентября

Два человека погибли при подрыве бомбы на железной дороге в Орловской области

ЦУП Российской орбитальной станции будет находиться в Национальном космическом центре

ЦУП Российской орбитальной станции будет находиться в Национальном космическом центре
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7158 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });