Богомаз побеждает на выборах губернатора Брянской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый партией "Единая Россия", после обработки 100% протоколов набрал на выборах главы региона 78,78% голосов, по данным на табло Центризбиркома.

Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий с 10,72% голосов, далее следуют Алексей Тимошков от партии "Справедливая Россия - За правду" (5,52%) и Геннадий Селебин от партии "Родина" (3,56%).

В 2020 году Богомаз победил на губернаторских выборах с 71,7% голосов.

Богомаз родился в 1961 году в деревне Гриденки Стародубского района Брянской области. В 1983 году окончил Брянский технологический институт по специальности "инженер-механик". В разные годы работал инженером, директором совхоза, заместителем главы районной администрации. В марте 2009 года был избран депутатом Брянской областной думы, с ноября 2012 по сентябрь 2014 работал в составе комитетов Госдумы по науке и наукоемким технологиям, по аграрным вопросам. Побеждал на выборах главы региона в 2015 и 2020 годах.