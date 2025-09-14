Поиск

Результаты голосования за глав субъектов РФ в Москве передали в ЦИК

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России прошла процедура соединения ключа расшифрования результатов электронного голосования за глав 19 регионов, которое завершилось на экстерриториальных участках вечером в Москве, сообщается на сайте столичной Общественной палаты.

"По итогам расшифровки бюллетеней, выданных на экстерриториальных участках в Москве на выборах губернатора Курской области Александр Хинштейн набрал 82% голосов, на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз получил 68% голосов", - приводятся в сообщении слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

В Камчатском крае на первом месте на столичных участках - Владимир Солодов, а по городу Севастополю - Михаил Развожаев, добавила она.

"Эти и другие данные уже переданы в регионы для подведения итогов голосования", - отметила Памфилова.

К процедуре сборки ключа расшифрования приступили по завершении голосования в столице. Перед ее началом была продемонстрирована сохранность всех частей ключа. Терминал, на котором ключ был разделен, все три дня голосования находился в ЦИК РФ под круглосуточным видеонаблюдением. Такая процедура защищает от рисков копирования ключей и гарантирует анонимность результатов голосования до их официального завершения.

Процедура расшифровки результатов прошедшего в Москве электронного голосования началась после соединения частей ключа расшифрования. Центризбирком направит полученные данные избирательным комиссиям субъектов для подведения итогов голосования.

Проголосовать в Москве с 12 по 14 сентября могли заранее подавшие заявление на "Госуслугах" жители 19 субъектов РФ, где проходят выборы высших должностных лиц. Они голосовали электронно при помощи терминалов, которые установили на 14 экстерриториальных участках в разных районах города: в центрах госуслуг, метро и других общественных пространствах.

Ранее сообщалось, что более 13,7 тыс. жителей регионов проголосовали на организованных в Москве участках на выборах. На участках в Москве проголосовали жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя. Все участки для голосования в столице завершили свою работу в 20:00 14 сентября. Голосование в Москве проходило штатно в течение всех трех дней.

Александр Богомаз Александр Хинштейн Владимир Солодов Центризбирком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,54%

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Что произошло за день: воскресенье, 14 сентября

Полиция заявила о десяти попытках терактов с применением БПЛА на избирательных участках

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Костюк побеждает на выборах главы ЕАО, набирая 82,84% голосов после подсчета 98% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });