Результаты голосования за глав субъектов РФ в Москве передали в ЦИК

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России прошла процедура соединения ключа расшифрования результатов электронного голосования за глав 19 регионов, которое завершилось на экстерриториальных участках вечером в Москве, сообщается на сайте столичной Общественной палаты.

"По итогам расшифровки бюллетеней, выданных на экстерриториальных участках в Москве на выборах губернатора Курской области Александр Хинштейн набрал 82% голосов, на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз получил 68% голосов", - приводятся в сообщении слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

В Камчатском крае на первом месте на столичных участках - Владимир Солодов, а по городу Севастополю - Михаил Развожаев, добавила она.

"Эти и другие данные уже переданы в регионы для подведения итогов голосования", - отметила Памфилова.

К процедуре сборки ключа расшифрования приступили по завершении голосования в столице. Перед ее началом была продемонстрирована сохранность всех частей ключа. Терминал, на котором ключ был разделен, все три дня голосования находился в ЦИК РФ под круглосуточным видеонаблюдением. Такая процедура защищает от рисков копирования ключей и гарантирует анонимность результатов голосования до их официального завершения.

Процедура расшифровки результатов прошедшего в Москве электронного голосования началась после соединения частей ключа расшифрования. Центризбирком направит полученные данные избирательным комиссиям субъектов для подведения итогов голосования.

Проголосовать в Москве с 12 по 14 сентября могли заранее подавшие заявление на "Госуслугах" жители 19 субъектов РФ, где проходят выборы высших должностных лиц. Они голосовали электронно при помощи терминалов, которые установили на 14 экстерриториальных участках в разных районах города: в центрах госуслуг, метро и других общественных пространствах.

Ранее сообщалось, что более 13,7 тыс. жителей регионов проголосовали на организованных в Москве участках на выборах. На участках в Москве проголосовали жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя. Все участки для голосования в столице завершили свою работу в 20:00 14 сентября. Голосование в Москве проходило штатно в течение всех трех дней.