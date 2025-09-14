Богомаз лидирует на выборах губернатора Брянской области после обработки 64,43% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 79,12% голосов избирателей поле обработки 64,43% протоколов УИК, сообщается на табло ЦИК РФ.

Второе место в ходе выборов занимает представитель КПРФ Андрей Архицкий с 10,65% голосов, далее следуют Алексей Тимошков от партии "Справедливая Россия - За правду" (5,26%) и Геннадий Селебин от партии от партии "Родина" (3,55%).

Выборы в регионе проводились три дня, работали 1041 избирательный участок.