Богомаз лидирует на выборах в Брянской области с 70,44% голосов после подсчета первых протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Брянской области Александр Богомаз (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 70,44% голосов по итогам обработки 0,67% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Андрей Архицкий от КПРФ с 11,9% голосов; на третьем - Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 9,07% голосов.

На четвертом месте - Геннадий Селебин от партии "Родина" с 7,89% голосов.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября.

На пост главы региона претендовали четыре кандидата: от "Единой России" действующий глава региона Александр Богомаз; от КПРФ - первый секретарь комитета Брянского областного отделения КПРФ, депутат облдумы Андрей Архицкий; от партии "Родина" - директор Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, депутат облдумы Геннадий Селебин; от "Справедливой России - Патриоты - За правду" депутат облдумы Алексей Тимошков.