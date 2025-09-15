В Калининградской области на учении "Запад-2025" провели условные пуски ракет "Искандера-М"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные провели условные (электронные) пуски баллистических ракет комплекса "Искандер-М" в Калининградской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"В ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" армейского корпуса Ленинградского военного округа выполнили электронные пуски баллистических ракет в Калининградской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, каждый расчет выполнил электронные пуски по назначенным объектам стратегической инфраструктуры условного противника.

Как сообщили военные, были отработаны алгоритмы взаимодействия и принятия решений пунктов управления в реальном времени, маневры по выдвижению комплексов в районы боевого применения, отражение нападения условного противника.

"Дополнительно отрабатывался вариант наведения с заранее известными данными: от момента развертывания до пуска проходило не более трех минут", - сказали в министерстве обороны.

После проведения учения расчеты ОТРК "Искандер-М" вернулись к несению боевого дежурства.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" началось 12 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах на территории Белоруссии и РФ, в Балтийском и Баренцевом морях.