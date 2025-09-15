Бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование над Баренцевым морем на учении "Запад-2025"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 выполнили патрулирование над нейтральными водами Баренцева моря в рамках совместного стратегического учения РФ и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Продолжительность полета составила около 4 часов", - сказано в сообщении министерства.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявило Минобороны РФ.